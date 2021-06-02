Гульшат Асылбаева выступила против Дастана Бекешева. Но коллеги поддержали его

Парламент создал согласительную группу для выработки согласованного варианта скандального законопроекта «О манипулировании информацией». Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Дастан Бекешев предложил свою кандидатуру в группу. Но инициатор проекта закона Гульшат Асылбаева выступила против.

«Согласно регламенту, в такие группы могут войти только инициаторы и члены профильного комитета», — заявила она.

Но это не так. Известно, что в согласительную группу вошли представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ.

Большинство коллег поддержали кандидатуру Дастана Бекешева.

Напомним, 26 июня прошлого года депутаты одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, в августе 2020-го вернул Закон «О манипулировании информацией» с возражением.