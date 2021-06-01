В Баткенской области ЮНИСЕФ откроет 13 детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова в ходе рабочей поездки в Баткенскую область приняла участие в открытии одной из игровых площадок для детей в селе Кызыл-Бель. Она поздравила детей с 1 июня — Международным днем защиты детей, пожелав им крепкого здоровья, успехов в учебе, благополучия и счастливого детства.

«Надежда родителей, будущее государства — наши дети. Они смысл нашей жизни. Каждый ребенок имеет право на счастливое детство и светлое будущее. Наша обязанность — обеспечить им это. Я рада, что сегодня мы открываем игровую площадку для детей. Здесь детям будут предоставляться психологическая поддержка, возможность поиграть и встретиться со сверстниками. У родителей же будет возможность заняться восстановлением своих домов, в это время дети будут находиться в безопасности», — сказала чиновница.

Она отметила, что площадки устанавливаются для оказания помощи в обеспечении безопасности жизни детей в чрезвычайных ситуациях. «Аниматоры, работающие в этих учреждениях, оказывают психологическую помощь детям посредством игр. К большому сожалению, в ходе событий на кыргызско-таджикской границе погибло 36 наших граждан, среди которых была 12-летняя Мадина Рахматжанова. Многие матери и дети испытывали трудности. Сегодня ведутся работы по строительству домов и других объектов. Среди первоочередных мероприятий по восстановлению разрушенных сел будет строительство школ, медицинских учреждений и дорог», — подчеркнула Жылдыз Бакашова.

От имени кабинета министров для игровой площадки переданы спортивный инвентарь, настольные игры, игрушки для детей.

Кроме того, в ходе поездки Жылдыз Бакашова посетила ряд социальных объектов. В Баткене она приняла участие в торжественной церемонии вручения ордена «Баатыр эне» и медали «Эне данкы» матерям-героиням. Далее она ознакомилась с состоянием центра геронтологии, пунктов вакцинации в Центре семейной медицины, посетила центр детского развития «Нур» и лабораторию Баткенского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Также заместитель председателя кабмина посетит реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в селе Кулунду, проведет встречу с медицинскими работниками в Лейлекском районе, встретится с жителями села Максат, пострадавшими в ходе событий на кыргызско-таджикской государственной границе.