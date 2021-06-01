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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Дастан Джумабеков вышел с допроса из ГКНБ

Экс-спикер парламента Дастан Джумабеков вышел с допроса из здания ГКНБ.

Известно, что нардепа допросили по делу «Кумтора». Он не стал давать каких-либо комментариев прессе.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195948/
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