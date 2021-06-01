Асылбеку Жээнбекову не могут быть предъявлены обвинения. Комментарий адвоката

Адвокат экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова Давран Касымов прокомментировал 24.kg предъявленное его подзащитному обвинение и санкцию.

«Мы будем подавать апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд на постановление суда об избрании меры пресечения. Депутата Асылбека Жээнбекова задержали по делу о деятельности депутатской комиссии по проверке «Кумтора» в 2012 году в бытность его спикером Жогорку Кенеша», — сказал юрист.

Он считает, что Асылбеку Жээнбекову не может быть предъявлено никакого обвинения по «Кумтору», так как все решения по данному вопросу принимал парламент.

«Заявляем, что согласно закону Кыргызской Республики, для подозрения человека в каком-либо преступлении следственные органы обязаны иметь на руках доказательства, указывающие на состав преступления, в котором подозревается фигурант по делу, и четко должен быть установлен как причиненный ущерб, так и последствия его противоправных действий», — подчеркнул Давран Касымов.

Он отметил, что не совсем понятно, в каком виде был причинен ущерб государству со стороны Асылбека Жээнбекова и какие последствия вызвали его действия.

Давран Касымов подчеркнул, что не было выявлено какого-либо процедурного нарушения при рассмотрении вопросов по «Кумтору» в парламенте. Юрист напомнил, что проект постановления Жогорку Кенеша был внесен на рассмотрение парламента его соответствующими комитетами в установленном законом порядке.

«При принятии решений по данному вопросу парламентом торага Асылбек Жээнбеков не нарушал ни регламента парламента, ни других законов. Согласно законодательству, он не может быть привлечен к ответственности за решения, коллективно принятые законодательным органом», — сказал Давран Касымов.

Парламент — это коллегиальный орган. Все решения принимались путем голосования. По вопросу «Кумтора» было принято постановление и направлено в правительство. Давран Касымов

Давран Касымов отметил, что на этом миссия парламента была завершена. Юрист отметил, что считает необоснованным подозрение Асылбека Жээнбекова в совершении преступления, предусмотренного по статье «Коррупция».

«Дело является незаконным, имеющим политическую подоплеку. Поэтому мы будем подавать апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд. В связи с тем, что на некоторых медиаресурсах появилась информация о том, что сегодня в Бишкеке будет митинг в поддержку Асылбека Жээнбекова, сообщаем, что пока проведение таких акций не планируется», — заключил адвокат.

Асылбека Жээнбекова взяли под стражу до 31 июля.

Напомним, по делу «Кумтора» задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. Депутат парламента Торобай Зулпукаров водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца. Допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Позже выяснилось, что в ГКНБ были также допрошены бывшие депутаты парламента Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

В компании назначен внешний управляющий. Им стал Тенгиз Болтурук.