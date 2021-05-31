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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Кто может стать членом УИК: началось выдвижение кандидатов

Бишкекская территориальная комиссия назвала сроки подачи документов для доукомплектования УИКов. Отметим, повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке назначены на 11 июля.

В связи с этим возникла необходимость в доукомплектовании резерва УИК Бишкека. Их 228. БТИК объявила о выдвижении представителей от органов местного самоуправления и от политических партий в резерв УИК. Согласно закону, УИК формируются в составе одной второй от политорганизаций и одной второй — от МСУ.

«УИК являются коллегиальным органом, организующим подготовку и проведение выборов, обеспечивающим реализацию и защиту избирательных прав граждан. Работа в составе УИК ответственна и ведется в строгом соответствии с избирательным законодательством», — говорится в законе.

При выдвижении кандидатур в резерв УИК следует учитывать согласие самих граждан, степень их подготовленности к работе, опыт участия в избирательных комиссиях. Кандидаты в члены избирательной комиссии должны проживать, как правило, на территории соответствующего населенного пункта.

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных объединений необходимо заверить подписями председателя и секретаря собрания. К протоколу должен быть приложен список участников собрания с указанием места жительства, заверенный их подписями.

Выдвижение от политических партий производится в соответствии с их уставами. В территориальную избирательную комиссию представляется соответствующий документ, заверенный подписью председателя и секретаря собрания регионального отдела политической партии и печатью.

К ним прилагаются:

  • заявление кандидата о согласии работать в составе УИК и обязательство о соблюдении норм избирательного законодательства Кыргызской Республики;
  • копия паспорта;
  • биографические данные с указанием места работы, учебы, образования (личный листок по учету кадров или резюме);
  • контактные данные: адрес места жительства, номера телефонов.

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» членами УИК не могут быть:

  • депутат Жогорку Кенеша, депутат местного кенеша;
  • должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления;
  • судья, работник правоохранительного и фискального органа, военнослужащий;
  • кандидат, представитель кандидата и политической партии;
  • лицо, имеющее гражданство иного государства;
  • лицо, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;
  • член другой избирательной комиссии;
  • лицо, досрочно освобожденное от обязанностей члена избирательной комиссии по отрицательным основаниям.

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных организаций в резерв участковых избирательных комиссий принимаются до 18.00 часов 11 июня в Бишкекском городском кенеше. Протоколы о выдвижении кандидатур от политических партий принимаются до 18.00 часов также 11 июня в Бишкекской ТИК.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195744/
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