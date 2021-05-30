Президент Кыргызстана прокомментировал итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он говорил в интервью телеканалу «Россия 1».

Кыргызстан и Россия всегда будут вечными союзниками и экономическими партнерами, заявил Садыр Жапаров.

«Для России, для Владимира Владимировича Путина судьба Кыргызстана небезразлична. Мы — вечные союзники и торгово-экономические партнеры, поэтому в первую очередь мы обсудили дальнейшее развитие Кыргызстана. В целом я остался очень доволен итогами нашей встречи», — сказал он.

Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом 24-25 мая. Встреча прошла в Сочи.