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Власть

Мы — вечные союзники. Садыр Жапаров прокомментировал итоги визита в Россию

Президент Кыргызстана прокомментировал итоги переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он говорил в интервью телеканалу «Россия 1».

Кыргызстан и Россия всегда будут вечными союзниками и экономическими партнерами, заявил Садыр Жапаров.

«Для России, для Владимира Владимировича Путина судьба Кыргызстана небезразлична. Мы — вечные союзники и торгово-экономические партнеры, поэтому в первую очередь мы обсудили дальнейшее развитие Кыргызстана. В целом я остался очень доволен итогами нашей встречи», — сказал он.

Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом 24-25 мая. Встреча прошла в Сочи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195720/
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