Повторные выборы в трех городах. ЦИК утвердила календарный план

ЦИК утвердила календарный план проведения повторных выборов в Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенных на 11 июля.

Уточняется, что, согласно этому документу, агитация начнется 21 июня. Партии должны сдать свои документы в ТИК до 13 июня, до 20 июня они должны быть зарегистрированы.

Центризбирком напоминает: в связи с тем, что выборы повторные, сроки сокращаются на треть. Итоги должны быть подведены до 24 июля.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.