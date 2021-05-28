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Власть

Работу Центра медико-социальной экспертизы обсудили в кабмине

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела рабочее совещание по деятельности Республиканского центра медико-социальной экспертизы при Министерстве здравоохранения и социального развития. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

По ее данным, на совещании рассмотрены обращения граждан относительно деятельности медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и отмечена слабая работа по информированию населения касательно процедуры экспертизы, в том числе и при повторном обращении.

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В итоге Республиканскому центру медико-социальной экспертизы поручено разработать для населения пошаговую инструкцию с подробным разъяснением видов экспертиз и списком необходимых документов и справок. Ведомству поручено повысить качество работы с населением по поступаемым обращениям и жалобам, проводить работу по предупреждению коррупционных рисков, оптимизировать процедуру сбора документов для прохождения МСЭК, а также уделить внимание вопросу повышения квалификации социальных работников.

Министерству здравоохранения и социального развития поручено усилить работу по цифровизации, в том числе взаимодействие с соответствующими государственными органами посредством информационной платформы «Тундук» для ускорения процесса начисления социальных выплат.

В целях дальнейшего развития службы медико-социальной экспертизы Министерству здравоохранения и социального развития поручено решить вопрос о размещении территориальных служб МСЭК в зданиях организаций здравоохранения и создать условия для полноценной работы.

Также ведомству поручено продолжить работу по дальнейшему внедрению элементов международной классификации функционирования по оценке инвалидности в работу медико-социальных экспертных комиссий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195628/
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