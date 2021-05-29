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Власть

Депутат парламента предлагает создать три пенсионных фонда

Депутат парламента Самат Ибраев предлагает создать в Кыргызстане три пенсионных фонда. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По мнению парламентария, чтобы кыргызстанцы могли рассчитывать на достойную пенсию, нужны следующие меры. В первую очередь создать страховой фонд. Он будет формироваться из отчислений в 2 процента от заработной платы. Внимание уделяется солидарной части пенсионной системы, которая используется для выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца.

«Далее предлагается создать основной фонд. Взнос в него — 13 процентов от заработной платы. Это гарантированная государством часть пенсии лицам, имеющим установленный пенсионным законодательством стаж государственного пенсионного социального страхования (для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет). В накопительный фонд — взнос в размере также 13 процентов от зарплаты. Зачисляется на лицевой пенсионный счет граждан. Средства этого фонда будут направлены на сбор средств на выплату пенсий держателям основных счетов», — пояснил Самат Ибраев.

Страховой фонд остается стабильным и неизменным во все периоды.

Самат Ибраев

Он заявил, что базовый или основной фонд создается для текущих выплат пенсионерам. В начале проекта по модернизации экономики этого часто бывает недостаточно. Образовавшийся дефицит будет покрываться из бюджета. Третий фонд — это долгосрочный вклад гражданина до достижения им пенсионного возраста.

Нардеп добавил, что существует одна проблема — как защитить эти деньги от инфляции? Он считает, что для этого следует создать половину фонда накопления в золоте, а половину — в национальной валюте. При этом распределение взносов в разные фонды должно со временем меняться. Например, взносы в базовый фонд могут уменьшаться на 1 процент каждые три года, а взносы в накопительную часть могут увеличиваться на тот же 1 процент.

«Целесообразно увеличить накопительный фонд на 1 процент за счет уменьшения отчислений в основной фонд, а также повысить уровень зарплатных отчислений в накопительный фонд еще на 1 процент. В конце концов базовый блок не должен «исчезнуть полностью». Всегда есть люди, которые по тем или иным причинам не могут успешно работать и получать хорошую зарплату. Поэтому, например, для поддержки таких слоев населения этот минимум может быть установлен на уровне 5-8 процентов и далее не снижаться», — сказал Самат Ибраев.

Увеличение пособий для работающих граждан не будет значительным, но позволит пенсионерам со временем иметь гораздо более высокий уровень жизни.

Самат Ибраев

Он уточнил, что сами деньги пенсионерам выплачиваются в национальной валюте. В этом случае золото — не средство платежа, а только антиинфляционный актив. Причитающаяся пенсионеру сумма выплачивается равными долями из национальной валюты и путем конвертации средств в золото.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195617/
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