Депутат парламента предлагает создать три пенсионных фонда

Депутат парламента Самат Ибраев предлагает создать в Кыргызстане три пенсионных фонда. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
По мнению парламентария, чтобы кыргызстанцы могли рассчитывать на достойную пенсию, нужны следующие меры. В первую очередь создать страховой фонд. Он будет формироваться из отчислений в 2 процента от заработной платы. Внимание уделяется солидарной части пенсионной системы, которая используется для выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца.
«Далее предлагается создать основной фонд. Взнос в него — 13 процентов от заработной платы. Это гарантированная государством часть пенсии лицам, имеющим установленный пенсионным законодательством стаж государственного пенсионного социального страхования (для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет). В накопительный фонд — взнос в размере также 13 процентов от зарплаты. Зачисляется на лицевой пенсионный счет граждан. Средства этого фонда будут направлены на сбор средств на выплату пенсий держателям основных счетов», — пояснил Самат Ибраев.
Страховой фонд остается стабильным и неизменным во все периоды.Самат Ибраев
Он заявил, что базовый или основной фонд создается для текущих выплат пенсионерам. В начале проекта по модернизации экономики этого часто бывает недостаточно. Образовавшийся дефицит будет покрываться из бюджета. Третий фонд — это долгосрочный вклад гражданина до достижения им пенсионного возраста.
Нардеп добавил, что существует одна проблема — как защитить эти деньги от инфляции? Он считает, что для этого следует создать половину фонда накопления в золоте, а половину — в национальной валюте. При этом распределение взносов в разные фонды должно со временем меняться. Например, взносы в базовый фонд могут уменьшаться на 1 процент каждые три года, а взносы в накопительную часть могут увеличиваться на тот же 1 процент.
«Целесообразно увеличить накопительный фонд на 1 процент за счет уменьшения отчислений в основной фонд, а также повысить уровень зарплатных отчислений в накопительный фонд еще на 1 процент. В конце концов базовый блок не должен «исчезнуть полностью». Всегда есть люди, которые по тем или иным причинам не могут успешно работать и получать хорошую зарплату. Поэтому, например, для поддержки таких слоев населения этот минимум может быть установлен на уровне 5-8 процентов и далее не снижаться», — сказал Самат Ибраев.
Увеличение пособий для работающих граждан не будет значительным, но позволит пенсионерам со временем иметь гораздо более высокий уровень жизни.Самат Ибраев
Он уточнил, что сами деньги пенсионерам выплачиваются в национальной валюте. В этом случае золото — не средство платежа, а только антиинфляционный актив. Причитающаяся пенсионеру сумма выплачивается равными долями из национальной валюты и путем конвертации средств в золото.