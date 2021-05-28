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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Партии могут подавать документы со дня вступления указа в силу

Партии, намеревающиеся принять участие в повторных выборах в Бишкек, Оше и Токмаке, которые состоятся 11 июля, могут сдать документы в ТИКи уже сегодня. Как гласит указ президента, он вступает в силу со дня официального опубликования.

По данным ЦИК, сегодня будет составлен календарный план, в самое ближайшее время подготовлена смета расходов. Сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть. Предположительно, агитация начнется 21 июня.

По словам главы Бишкекской ТИК Кайрата Маматова, территориальная комиссия будет внимательно следить за тем, кого партии выдвигают. Отметим, те претенденты, которые были уличены в таких нарушениях, как подкуп и административный ресурс на апрельских выборах, зарегистрированы не будут.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195514/
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