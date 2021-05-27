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Власть

Граждане Таджикистана в Москве пользуются кыргызстанскими водительскими правами

Граждане Таджикистана в Москве пользуются кыргызстанскими водительскими правами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, кыргызстанские водительские права граждане Таджикистана в основном подделывают.

«У граждан Кыргызстана есть возможность работать с национальными правами. Таджики, подделывая документы, этим пользуются. ГРС должна передать список граждан, имеющих водительские права, и выявить поддельные документы у мигрантов. Соответствующие службы должны возбуждать дела по этому поводу», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195383/
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