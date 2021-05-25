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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Кто получит депутатский мандат, должен решать избиратель, а не лидер партии

Мажоритарная избирательная система — вчерашний день для Кыргызстана, считает инициатор законопроекта о пропорционально-преференциальной системе депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов.

Выступая сегодня на круглом столе «Какая избирательная система лучше отвечает интересам избирателя — пропорциональная или смешанная», он отметил, что избрание исключительно по одномандатным округам не даст представленности избирателей и не обеспечит связь между ними и депутатами. Он добавил, что при таких выборах в Жогорку Кенеш пройдут одни олигархи. Те, у кого нет денег, мандат не получат.

Алтынбек Сулайманов согласен с тем, что партии превратили выборы в бизнес и не брезгуют подкупом и административным ресурсом.

«Партии могут обеспечить широкую представленность интересов избирателей. Чтобы гражданин сохранил связь с кандидатом, нужны открытые списки. Избиратель должен сам определять, кто станет депутатом», — сказал он.

Эксперт Канышай Мамытова отметила, что при введении смешанной системы, чтобы могли баллотироваться и самовыдвиженцы, нужно ввести соотношение 55/35. При учете, что число депутатов сокращается до 90 человек. 55 мандатов распределяются по единому округу, 35 — по одномандатным. Порог для партий в 3 процента сохраняется. При этом 15 мандатов будут зарезервированы за женщинами.

«35 человек — это те, кто получит возможность выдвигаться не по партийному списку. Им потребуется собрать определенное количество подписей и внести залог. Изменится и принцип подсчета голосов», — отметила Канышай Мамытова, добавив, что форма № 2 ни на одномандатных, ни на едином избирательном округах не допускается.

Отметим, согласно новой Конституции, избирательная система будет изменена. Депутатам парламента предстоит поменять и избирательное законодательство, где они пропишут, какая будет система, и если мажоритарно-пропорциональная, то в каком соотношении. Эксперты отметили, при смешанной системе сохранить квоты, в частности молодежную и национальную, будет сложно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195086/
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