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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Глава ЦИК призвала рассмотреть ответственность партий за срыв выборов

В октябре 2020 года у государственных органов не было политической воли реагировать на нарушения. Об этом сегодня на круглом столе «Какая избирательная система лучше отвечает интересам избирателя — пропорциональная или смешанная», заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, наблюдалось неэффективное и несвоевременное реагирование на такие грубейшие нарушения, как подкуп и административный ресурс.

«Треть активных избирателей остались без представленности, что сформировало протестный потенциал. Более того, высокий порог и залог также сказались на дальнейшей дестабилизации. Если бы барьер был снижен, то представленности лишились бы только 13 процентов избирателей. Но этот аспект не был учтен. Поэтому важно, чтобы барьер, сокращенный до трех процентов, и залог, сниженный до миллиона сомов, были сохранены», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

Она призналась, что на местных выборах, состоявшихся 11 апреля, такая политическая воля была продемонстрирована.

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Напомним, результаты местных выборов в Бишкеке отменены. Ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Нуржан Шайлдабекова добавила, что важно решить вопрос ответственности партий за срыв выборов. Она предложила рассмотреть этот вопрос, не ограничиваясь только недопущением к повторной кампании отдельных кандидатов. «Нужно принять новый закон о политических партиях. Мы также настаиваем на ужесточении требований к политорганизациям по их финансовой отчетности», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Глава ЦИК подчеркнула: необходимо искоренить псевдопартийность и ввести открытые списки, чтобы лидеры политобъединений не могли менять кандидатов после подведения итогов голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195073/
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