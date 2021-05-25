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Власть

Переговоры Путина и Жапарова активизируют важные для двух стран проекты

Встреча президента России с главой Кыргызстана была важным и своевременным событием. Эксперт по Центральной Азии Григорий Михайлов прокомментировал 24.kg итоги рабочего визита Садыра Жапарова в Сочи.

По его словам, встреча глав двух дружественных государств позволила лично обсудить наиболее важные вопросы двусторонних отношений — экономические проекты, борьбу с коронавирусом, помощь в решении приграничных проблем в Ферганской долине.

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«И Путин, и Жапаров придерживаются мнения о том, что спорные приграничные вопросы необходимо решать путем переговоров, а не силой. Глава России пообещал сделать все от него зависящее «для решения острых вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном», — отметил эксперт.

Григорий Михайлов считает, что в отношениях двух стран накопилось немало вопросов, требующих решения на высшем уровне.

«Есть надежда, что состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Садыра Жапарова дадут дополнительный импульс российско-кыргызским проектам в сферах энергетики, военно-промышленного комплекса, связи, логистики, информационных технологий. Отдельный интерес представляет уже второй раз озвученная Владимиром Путиным идея о производстве вакцины от коронавируса Sputnik V в самом Кыргызстане. Реализация идеи поможет не только в борьбе с пандемией в республике и регионе, но и сэкономит значительные средства кыргызскому бюджету», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195033/
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