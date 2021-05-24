Садыр Жапаров поблагодарил Владимира Путина за сопереживание из-за границы

«Хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с лидером России Владимиром Путиным.

Он также отметил поддержку, оказанную народу Кыргызстана.

«Россия — наш главный союзник и торгово-экономический партнер. Поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня», — сказал Садыр Жапаров.

Как сообщает пресс-служба президента КР, Садыр Жапаров и Владимир Путин обсудили текущее состояние и перспективные направления кыргызско-российского двустороннего сотрудничества, ход реализации достигнутых договоренностей по итогам последней встречи, а также приоритетные планы взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

В числе прочих рассмотрены вопросы поддержания региональной безопасности и стабильности. Главы государств обсудили события 28-30 апреля на кыргызско-таджикском участке государственной границы, а также меры по восстановлению разрушенной в результате конфликта инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов в приграничных селах Баткенской области и по оказанию всемерной помощи пострадавшему местному населению.