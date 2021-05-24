Визит Садыра Жапарова в РФ. В Сочи пройдут переговоры с Владимиром Путиным

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отправится с двухдневным визитом в Россию. Это уже вторая поездка с начала года.

На сегодня запланирована главная встреча. В Сочи состоятся двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Пресс-служба Кремля ранее подтвердила, что Владимир Путин и Садыр Жапаров обсудят и ситуацию на кыргызско-таджикской границе.

«Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызстан российских вакцин», — рассказали в пресс-службе президента Кыргызстана.