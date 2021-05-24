В 17 городах пройдут выборы мэров: какие требования к кандидатам выдвигает ЦИК

В Кыргызстане продолжается подведение итогов местных выборов, прошедших 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.

Отметим, результаты голосования из-за массовых нарушений отменены в трех городах. Семнадцать сформированных местных кенешей приступили к работе. ЦИК назначила даты избрания мэров ряда городов. Их выборы пройдут в Баткене, Джалал-Абаде, Сулюкте, Балыкчи, Кызыл-Кие, Исфане, Айдаркене, Кадамджае, Кербене, Шопокове, Кайынды, Кемине, Орловке, Караколе, Таласе, Узгене и Чолпон-Ате.

Уточняется, что мэром города может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, имеющий высшее образование и стаж работы на государственной, муниципальной службе или в государственных учреждениях образования, здравоохранения или на руководящих должностях в организациях, учреждениях и хозяйствующих субъектах частной формы собственности не менее трех лет, владеющий государственным языком. Кандидат на должность мэра города должен пройти «Кыргызтест». Уровень владения языком удостоверяется сертификатом установленного образца. Этот документ выдается уполномоченным государственным органом или учреждением в сфере оценки уровня владения государственным языком по итогам тестирования. Если претендент на пост градоначальника не сдаст в ТИК сертификат, то он не будет участвовать в выборах.

Не могут быть мэром города кыргызстанцы, имеющие судимость за совершение преступления, не погашенную в установленном законодательством порядке до окончания сроков регистрации кандидатов, а также граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, погашена их судимость в установленном законодательством порядке или нет.

В случае досрочного освобождения мэра города от занимаемой должности Центризбирком назначает выборы не позднее 10 календарных дней со дня образования вакансии.

Выборы мэра проводятся территориальной избирательной комиссией в течение 20 календарных дней со дня их назначения.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Дата повторного голосования еще не назначена. Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.