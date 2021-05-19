Зампред кабмина Жылдыз Бакашова рассказала о гендерных стереотипах в науке

Зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поучаствовала онлайн в круглом столе «Девочки в науке». Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Она считает, что другие страны давно опередили Кыргызстан по уровню школьного образования, особенно в математике и естественных науках.

«Важно вести работу, внося реальные изменения, чтобы улучшить шансы для всех наших молодых людей на лучшую карьеру в науке не только в Кыргызстане, в Центральной Азии, но и во всем мире», — сказала Жылдыз Бакашова.

Чиновница отметила, что настало время настоящих лидеров не только в политике и экономике, но и в науке.

Зампред кабинета министров считает важным продвижение принципов гендерного равенства в процессах преподавания в школах и внедрение гендерно-чувствительных подходов в обучении.

По данным Нацстаткома, до 86 процентов студентов, изучающих социальные и гуманитарные науки, составляют женщины, что говорит о присутствии гендерных стереотипов в сфере образования. Жылдыз Бакашова

«Считаю, что этот проект поможет кыргызстанским девочкам раскрыть свой истинный потенциал во всех сферах жизни и быть подготовленными, чтобы воспользоваться возможностями быстрорастущего сектора экономики в сфере информационно-коммуникационных технологий и точных наук. Верю, что если мы все будем усердно работать, если в стране будет больше таких инициатив, больше гендерно-чувствительных педагогов, и мы исключим барьеры для всестороннего развития всех детей, тогда каждый будет вносить свой вклад в развитие науки, социума и экономики нашей страны», — заключила Жылдыз Бакашова.