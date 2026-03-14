В ООН представили прогресс Кыргызстана по гендерному равенству до 2030 года

Заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана Айнура Орозбаева представила национальный прогресс по выполнению согласованных выводов 65-й сессии Комиссии ООН по положению женщин и обозначила приоритеты гендерной политики страны до 2030 года.

По ее словам, за последние годы Кыргызстан обновил законодательство и усилил механизмы защиты прав женщин. В стране действуют законы о государственных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин, а также об охране и защите от семейного насилия.

Кроме того, республика ратифицировала Конвенцию Международной организации труда № 190 о предотвращении насилия и домогательств в сфере труда и реализует Национальную стратегию по достижению гендерного равенства до 2030 года.

Орозбаева отметила, что реформы охватывают пять ключевых направлений: расширение экономических возможностей женщин, развитие образования и культурной политики, защиту от дискриминации, продвижение женщин в принятии решений и совершенствование государственной политики.

Отдельно она подчеркнула рост политического участия женщин. По итогам парламентских выборов 2025 года их доля в Жогорку Кенеше достигла 33 процентов – 30 из 90 депутатов, что стало самым высоким показателем в истории страны. На местном уровне представительство женщин в кенешах выросло примерно до 40 процентов.

В сфере борьбы с насилием были ужесточены нормы уголовного законодательства, увеличен срок временного охранного ордера до 30 дней и расширена сеть помощи пострадавшим. Финансирование кризисных центров выросло с 7 миллионов сомов в 2019 году до почти 28,6 миллиона сомов в 2025-м.

По словам замминистра, в ближайшие годы Кыргызстан сосредоточится на развитии женского предпринимательства, сокращении цифрового гендерного разрыва, поддержке сельских женщин и женщин-мигранток, а также на расширении участия женщин в экономике и управлении.