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Власть

Кабинет министров начал подготовку к 30-летию Дня независимости Кыргызстана

Председатель кабинета министров провел заседание организационного комитета по празднованию 30-летия со Дня независимости Кыргызской Республики.

По данным пресс-службы кабмина, рассмотрен план подготовки и проведения юбилейных мероприятий, приуроченных к дате.

«30-летие обретения государственной независимости является исторически важным событием и организация мероприятий должна пройти на высоком уровне. Учитывая важность события, каждое мероприятие в плане должно быть направлено на формирование сознания граждан и подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству», — сказал Улукбек Марипов.

План мероприятий по празднованию 30-летия республики включает более 100 мероприятий, которые пройдут как в городе Бишкеке, так и в регионах.

В частности, запланировано проведение масштабных международных проектов, будут организованы театральные представления, крупные выставки и конноспортивные соревнования.

Планируется создать фотокнигу о Кыргызской Республике, начиная с создания великого кыргызского каганата до современных времен. Кроме того, на местах реализуются региональные планы, где предусмотрено более 70 мероприятий.

Улукбек Марипов отметил, что в первую очередь все мероприятия должны пройти с учетом эпидемиологической ситуации с соблюдением санитарных норм и требований.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194113/
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