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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В кабмине не исключают ограничения работы ресторанов, кафе и рынков

В кабинете министров прошло очередное заседание Республиканского оперативного штаба.

По данным пресс-службы кабмина, были обсуждены эпидемиологическая ситуация в регионах страны, готовность сил и средств к третьей волне коронавирусной инфекции, ход проведения вакцинации населения против COVID-19.

Отмечено, что сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в городе Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова подчеркнула важность своевременной и полноценной реализации плана мероприятий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

«Эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной инфекцией всегда находится под особым вниманием кабинета министров. Я прошу от каждого руководителя государственных и местных органов власти в приоритетном порядке держать под контролем и своевременно решать имеющиеся вопросы в целях обеспечения безопасной эпидемиологической ситуации, а также надлежащих условий для получения необходимой медицинской помощи. Министерству здравоохранения и социального развития и Фонду обязательного медицинского страхования необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты в аптечной сети и организациях здравоохранения, обеспечить достаточное количество основных и резервных коек в стационарах для лечения пациентов, обеспечить основной и резервный состав медицинских работников», — сказала она, добавив, что ведомству также необходимо организовать сверхурочную работу врачей-эпидемиологов для усиления рейдовых мероприятий и выявления контактных лиц, а также решить вопрос оплаты их труда.

Жылдыз Бакашова также поручила полномочным представителям кабмина в областях, мэриям городов, в особенности в Бишкеке, в Чуйской, Иссык-Кульской областях, на ежедневной основе проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции в заведениях общественного питания, на рынках, местах массового скопления людей и в общественном транспорте.

Поручено принимать своевременные решения по ограничению деятельности ресторанов, кафе, рынков, школ, детских садов, общественного транспорта в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Министерству здравоохранения и социального развития необходимо организовать бесперебойную работу прививочных пунктов в каждом районе областей и городов республики с режимом работы с 7.00 до 23.00, разработать подробный план вакцинации населения республики с учетом имеющихся и планируемых к поставке вакцин в разрезе каждого района, города и области, по наименованию вакцины, в разбивке на каждую неделю и месяц. Также необходимо организовать группы врачей на базе областных, городских и районных центров семейной медицины для проведения разъяснительной работы среди населения о важности и необходимости проведения вакцинации против коронавирусной инфекции», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194112/
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