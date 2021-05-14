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Власть

Садыр Жапаров призвал турецкий бизнес участвовать в Иссык-Кульском форуме

Президент Садыр Жапаров принял главу Союза палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата Хисарджыклыоглу. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В составе турецкой делегации также были представлены руководители крупнейших компаний в сфере сельского хозяйства, текстильной и пищевой промышленности, энергетики, туризма, горнодобывающей и строительной областях. Приветствуя гостей, Садыр Жапаров подчеркнул, что в качестве главы государства полностью поддерживает инициативы и проекты иностранных инвесторов в Кыргызстане и готов оказать максимальное содействие для их дальнейшей реализации.

Он отметил, что на сегодня уделяется особое внимание созданию благоприятных условий для инвесторов, реформированию сферы в целом.

Президент заметил, что кыргызская сторона сосредоточится на проектах, направленных на расширение промышленного сотрудничества, развитие государственно-частного партнерства и аграрного сектора, а также горнодобывающей и легкой промышленности, гидроэнергетики, туризма и других секторов, представляющих взаимный интерес. Он добавил, что Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана, несмотря на негативную динамику товарооборота между двумя странами в последние годы ввиду глобальной пандемии.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что стороны приложат все усилия для достижения стратегической цели — увеличить товарооборот между Кыргызстаном и Турцией до $1 миллиарда в год. Он также подчеркнул необходимость укрепления связей между правительствами в торгово-экономических и инвестиционных вопросах.

Глава государства отметил важность проведения намеченного на июль этого года 10-го заседания кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и кыргызско-турецкого Иссык-Кульского бизнес-форума на высшем уровне.

Он призвал турецкий бизнес принять активное участие в Иссык-Кульском бизнес-форуме, а также инвестировать в различные сектора отечественной экономики.

Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу передал теплые слова приветствия от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он подробно рассказал о деятельности Союза палат и товарных бирж Турции, которая объединяет представителей малого, среднего и крупного турецкого бизнеса со всех секторов экономики.

Мустафа Рифат Хисарджыклыоглу отметил большой потенциал Кыргызстана, в том числе человеческий, и подчеркнул необходимость наращивания промышленного потенциала для развития страны. Он также обратил внимание на важность реформирования деятельности Торгово-промышленной палаты Кыргызстана и выразил готовность поделиться опытом по совершенствованию механизмов работы с бизнесом.

Садыр Жапаров еще раз отметил открытость к привлечению новых иностранных инвесторов, готовность обеспечить полную безопасность их деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194011/
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