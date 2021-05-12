Садыр Жапаров поручил открыть в регионах филиалы академии «Алтын туйун»

Президент Садыр Жапаров посетил Республиканскую детскую инженерно-техническую академию «Алтын туйун». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Воспитанники академии продемонстрировали навыки управления дронами, восточных единоборств, презентовали мини-трактор, собранный ими. Дети предложили Садыру Жапарову войти в планетарий и посмотреть на иллюстративное небо.

Президент ознакомился с классами робототехники, информатики, изобразительного искусства, 3D-моделирования, астрономии. Ему показали различные модели роботов, роботизированную технику, проекты моделирования и программирования, рассказали о своих творческих достижениях и планах на будущее.

«Очевидно, что здесь сохранены лучшие традиции технического образования. Несмотря на непростой период, мне приятно отметить, что здание академии сохранилось, а проектные, изобретательские, конструкторские и исследовательские работы продолжаются», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства отметил два стратегических сектора в развитии отечественной экономики — горнодобывающая промышленность и энергетика, где требуются глубокие знания в области естественных и технических наук.

Он поручил проработать вопрос открытия филиалов детской инженерно-технической академии в областных центрах.

С учетом пожеланий воспитанников и преподавателей академии для спортивных занятий и досуга на территории учреждения построят футбольную и волейбольную площадки.