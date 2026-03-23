Академия при президенте Кыргызстана и архивы уходят на полную реконструкцию

В Кыргызстане проводится крупная реконструкция зданий Академии государственного управления при президенте имени Жусупа Абдрахманова, Центрального государственного архива общественно-политических документов и Архива президента. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Ход работ проинспектировал министр строительства Нурдан Орунтаев.

По данным ведомства, на объектах ведутся внутренние и внешние ремонтные работы, обновляются инженерные сети, проводится восстановление фасадов и утепление зданий.

Министр подчеркнул необходимость особого контроля за качеством капитального ремонта и модернизации.

Отмечается, что указанные объекты впервые в истории проходят реконструкцию такого масштаба и приводятся в соответствие с современными требованиями.