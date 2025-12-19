Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике

Команды школьников из Кыргызстана 7 декабря 2025 года приняли участие в международной олимпиаде по робототехнике и искусственному интеллекту GAR 2025, которая прошла в Малайзии. Об этом сообщил один из руководителей команд Артур Кутлугильдин.
Юные инженеры достойно представили страну на мировой арене, продемонстрировав высокий уровень знаний, креативность и слаженную командную работу. По итогам соревнований участники из Кыргызстана заняли первое место и вернулись на родину с золотыми медалями.
Победа была по следующим категориям.
В категории младших и средних классов первое место заняли команды из:
• STEM Сейтек;
• международной школы Silk Way;
• команда девочек из лицея «Умут» (Токмок).
Бронзу забрали мальчики из лицея имени Жусупа Баласагына (Токмок).
Завоевали серебряные и бронзовые медали, уверенно выступив среди сильнейших команд Азии в категории старших классов, сборные команды из:
• международной школы Silk Way;
• STEM Сейтек;
• лицея имени Жайыл батыра (Кара-Балта).
Огромный вклад в подготовку команд и их победу внесли руководители Артур Кутлугильдин, Медербек Азимов, а также молодой гений — Матай Курманбеков, студент колледжа «Интеллект», который не только вдохновлял участников, но и оказывал техническую поддержку на всех этапах.