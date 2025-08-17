В Бишкеке и Оше стартуют бесплатные курсы по робототехнике для школьников и студентов. Об этом сообщили в Русском доме.
С 25 августа начинает работу Российская инженерная школа. За четыре месяца участнки смогут освоить основы робототехники по уникальным российским методикам; познакомиться с инженерными специальностями ведущих российских вузов; узнать о современных достижениях российской науки и собрать робота.
Для детей и молодежи доступны три программы:
- «Первые шаги в робототехнику» (8–10 лет);
- «Электроника и электротехника» (10–14 лет);
- «Коды и машины» (14–18 лет)
Итогом обучения станет создание собственного творческого проекта, отметили организаторы.