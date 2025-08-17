12:53
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке и Оше стартуют бесплатные курсы по робототехнике для школьников

В Бишкеке и Оше стартуют бесплатные курсы по робототехнике для школьников и студентов. Об этом сообщили в Русском доме.

С 25 августа начинает работу Российская инженерная школа. За четыре месяца участнки смогут освоить основы робототехники по уникальным российским методикам; познакомиться с инженерными специальностями ведущих российских вузов; узнать о современных достижениях российской науки и собрать робота.

Для детей и молодежи доступны три программы:

  • «Первые шаги в робототехнику» (8–10 лет);
  • «Электроника и электротехника» (10–14 лет);
  •  «Коды и машины» (14–18 лет)

Итогом обучения станет создание собственного творческого проекта, отметили организаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339940/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Робототехники из Кыргызстана заняли призовые места в Индонезии
Электронную кожу для работы на экстремальном холоде создали в Китае
Управляемого робота-трансформера создали в Японии
Кыргызстанцы участвуют в международной олимпиаде по робототехнике в Женеве
Садыр Жапаров поручил открыть в регионах филиалы академии «Алтын туйун»
В Китае поссорились роботы-библиотекари
В Японии 18-метровый робот Gundam сделал первые шаги
В Бишкеке можно собрать робота. А заодно и научиться кодологии
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
В&nbsp;Бишкеке под бетоном фонтана &laquo;Солнечные рыбки&raquo; нашли советскую мозаику В Бишкеке под бетоном фонтана «Солнечные рыбки» нашли советскую мозаику
Пансионат &laquo;Аврора плюс&raquo; пришел в&nbsp;упадок после национализации&nbsp;&mdash; туристы жалуются Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются
На&nbsp;пересдачу экзаменов на&nbsp;знание ПДД нарушителям в&nbsp;Кыргызстане дадут два месяца На пересдачу экзаменов на знание ПДД нарушителям в Кыргызстане дадут два месяца
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
17 августа, воскресенье
12:33
Кыргызстан вошел в топ-5 по популярности стран для стажировок студентов из РФ Кыргызстан вошел в топ-5 по популярности стран для стаж...
12:02
В Бишкеке и Оше стартуют бесплатные курсы по робототехнике для школьников
11:31
Дорогой президент Путин. Стало известно, о чем письмо главе РФ Мелании Трамп
11:00
Снижает риск рака и смертность. Гинеколог о методах и плюсах контрацепции
10:29
В Оше трем семьям, проживающим в ветхих домах, от имени мэра подарили квартиры