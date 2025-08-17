В Бишкеке и Оше стартуют бесплатные курсы по робототехнике для школьников и студентов. Об этом сообщили в Русском доме.

С 25 августа начинает работу Российская инженерная школа. За четыре месяца участнки смогут освоить основы робототехники по уникальным российским методикам; познакомиться с инженерными специальностями ведущих российских вузов; узнать о современных достижениях российской науки и собрать робота.

Для детей и молодежи доступны три программы:

«Первые шаги в робототехнику» (8–10 лет);

«Электроника и электротехника» (10–14 лет);

«Коды и машины» (14–18 лет)

Итогом обучения станет создание собственного творческого проекта, отметили организаторы.