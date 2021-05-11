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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов в Бишкеке подведут до 17 мая

Бишкекская ТИК разбирается с материалами, поступившими по поводу нарушения со стороны отдельных кандидатов партии «Эмгек». Об этом сообщил 24.kg глава комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, все поступившие данные нужно изучить досконально, чтобы принять взвешенное решение. «Эти заявления говорят, скорее, о подкупе, чем о применении админресурса. Но членов ТИК смущает другой аспект: почему эти квартальные и некоторые представители партий раньше молчали? Или они раньше не знали об этих нарушениях? Если знали и выжидали момент, то это уже сокрытие преступления. Словом, пусть дают доказательства. Да, у нас есть подозрение, что не все так гладко. Но нужны железные аргументы», — подчеркнул Кайрат Маматов.

Он добавил, что накануне получили решение Верховного суда по НДПК. «Мы пока не начали подводить итоги. Но Верховный суд поддержал решение административного суда Бишкека, а последний в свою очередь поддержал постановление нашей ТИК и ЦИК», — пояснил Кайрат Маматов.

Нам дается 10 дней с момента оглашения решения Верховным судом для окончательного подведения результатов. Значит, должны до 14 мая подвести. Но, если будут какие-то вопросы, на тот момент нерешенные, у нас остается временной шлюз до 17 мая.

Кайрат Маматов

Ранее, напомним, лидер партии «Ак Бата» экс-мэр столицы Нариман Тюлеев заявил о массовых нарушениях со стороны партии «Эмгек» и потребовал назначить перевыборы. С таким же требованием обратились в ТИК еще четыре партии

В ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

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Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193640/
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