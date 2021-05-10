Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы с праздником

Президент Садыр Жапаров поздравил работников банковской сферы с Днем банковского работника. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава КР сказал, что банковский сектор играет важную роль в экономическом развитии страны посредством предоставления банковских услуг, финансовых ресурсов для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики. Банковская система Кыргызстана демонстрирует стабильную работу, несмотря на глобальную экономическую нестабильность, связанную с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют устойчивые показатели банковского сектора.

Финансовая стабильность и безопасность банковской системы достигнуты благодаря преданным своему делу банковским работникам. Садыр Жапаров

«Перед вами стоят новые задачи. Учитывая, что в мире динамично развиваются финансовые технологии, необходимо ускорить развитие цифровой инфраструктуры банковских услуг, внедрение инновационных банковских операций и цифровых платежных технологий. Для скорейшего восстановления экономической активности необходимо активизировать работу по поддержке реального сектора экономики посредством льготного финансирования и упрощения процедур получения финансовых услуг для граждан и предпринимателей. Уверен, что ваши опыт и знания будут способствовать дальнейшему развитию банковской системы республики», — отметил он.