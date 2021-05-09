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Власть

Ветерана Великой Отечественной войны Касмалы Осмонова навестил глава кабмина

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов навестил ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Касмалы Осмонова.

пресс-службы кабинета министров
Фото пресс-службы кабинета министров

«Ваш подвиг служит ярким примером мужества и чести. В этот день мы испытываем особое чувство гордости за тех, кто своим героизмом на фронте и самоотверженностью в тылу внес решающий вклад в разгром фашизма. В нашей стране всегда будет жить светлая память о мужестве наших отцов и дедов. В самое трудное время вы сумели совершить подвиг и защитить страну от вероломного врага. Добытая 76 лет назад в боях победа — яркий символ несгибаемой воли, высокого патриотизма и нерушимой дружбы народов», — сказал он.

Улукбек Марипов передал ветерану материальную помощь и заверил в том, что государство и дальше будет оказывать поддержку ветеранам войны и труженикам тыла.

Касмалы Осмонову 99 лет. Он живет в Бишкеке. Был призван в 1941 году и прошел всю войну. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193409/
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