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Власть

В парламенте предлагают в горнодобывающих компаниях вводить внешнее управление

В парламенте предлагают в горнодобывающих компаниях ввести внешнего управляющего. С инициативой выступили депутаты Акылбек Жапаров и Бактыбек Турусбеков. Об этом в Twitter написал нардеп Дастан Бекешев. 

По замыслу авторов, назначать управляющего будет кабинет министров. Дастан Бекешев считает, что в случае принятия этого документа на международном уровне Кыргызстан будет называться рейдером.

Напомним, согласно посланию президента Садыра Жапарова, горнодобывающий сектор отнесен к категории стратегических и для привлечения международного капитала будет создана Национальная горнодобывающая компания, которая привлечет государственные активы в области недропользования. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/193102/
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