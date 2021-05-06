В парламенте предлагают в горнодобывающих компаниях вводить внешнее управление

В парламенте предлагают в горнодобывающих компаниях ввести внешнего управляющего. С инициативой выступили депутаты Акылбек Жапаров и Бактыбек Турусбеков. Об этом в Twitter написал нардеп Дастан Бекешев.

Два депутата (Жапаров и Турусбеков) предлагают принять в трёх чтениях законопроект о введении внешнего управляющего в горнодобывающие компании. Кабинет министров будет назначать управляющего. На международном уровне наша страна будет называться рейдером. — Дастан Бекешев (@bekeshev) May 6, 2021

По замыслу авторов, назначать управляющего будет кабинет министров. Дастан Бекешев считает, что в случае принятия этого документа на международном уровне Кыргызстан будет называться рейдером.

Напомним, согласно посланию президента Садыра Жапарова, горнодобывающий сектор отнесен к категории стратегических и для привлечения международного капитала будет создана Национальная горнодобывающая компания, которая привлечет государственные активы в области недропользования.