Фото- и видеосъемка встречи Садыра Жапарова с пострадавшими баткенцами запрещена

Президент сегодня отправился в Баткенскую область с рабочим визитом. Он посещает села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями.

Как сообщают сельчане, охрана Садыра Жапарова запретила журналистам и местным жителям проводить фото- и видеосъемку встреч президента с пострадавшими. Корреспондент «Азаттыка» это подтверждает.

Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек пока недоступна для комментариев.

Известно, что Садыр Жапаров уже встретился с жителями села Максат. В этом селе к приезду президента установили дополнительные палатки для сельчан, оставшихся без жилья, и батут. Местные чиновники не смогли объяснить, зачем установили в разрушенном селе детский аттракцион.

Далее глава государства посетит села Кулунду и Интернационал.

В приграничном конфликте пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны инцидента.