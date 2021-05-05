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Власть

Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров

Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент страны.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.

Артем Новиков был в правительстве первым вице-премьером. Ему 34 года. Родился в Бишкеке. Отец был капитаном дальнего плавания. В последующие годы работал в Кыргызстане и странах СНГ, занимался бизнесом. Мать была тренером по гимнастике. Женат, воспитывает дочь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192985/
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