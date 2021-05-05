Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент страны.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.

Артем Новиков был в правительстве первым вице-премьером. Ему 34 года. Родился в Бишкеке. Отец был капитаном дальнего плавания. В последующие годы работал в Кыргызстане и странах СНГ, занимался бизнесом. Мать была тренером по гимнастике. Женат, воспитывает дочь.