Садыр Жапаров подписал указ о восстановлении приграничных сел Баткенской области

Президент подписал Указ «О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области», сообщает пресс-служба главы государства.

В целях оказания помощи по скорейшему восстановлению приграничных сел Баткенской области, а также создания необходимых условий для жизнедеятельности граждан, организаций, учреждений и предприятий, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года, постановляется:

образовать государственную комиссию по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года.

Комиссии поручается разработать и внести на утверждение правительства проект порядка по оценке ущерба собственности граждан и юридических лиц Кыргызской Республики, включая субъекты предпринимательства Баткенской области, пострадавшие в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года, и выплате им компенсаций.

Чиновники профильных ведомств должны составить списки пострадавших граждан во время конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, погибших, без вести пропавших, получивших телесные повреждения, потерявших жилье, правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы.

Указом также постановляется учредить должность специального представителя президента Кыргызской Республики по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области 28-30 апреля 2021 года.

Его основными задачами являются обеспечение исполнения решений комиссии, координация действий государственных органов, взаимодействие с органами местного самоуправления и оказание помощи местному населению.

Правительству рекомендовано:

открыть специальный счет по аккумулированию средств, поступающих от добровольных перечислений граждан и организаций;

рассмотреть вопрос о возможности предоставления единовременной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим гражданам;

предоставить временное жилье с последующим обеспечением строительства новых жилых домов пострадавшим гражданам, а также оплаты выполняемых работ лицам, задействованным в восстановлении собственного жилья;

обеспечить бесперебойную поставку продуктов первой необходимости и водо- и энергоснабжение;

принять меры по оперативному восстановлению разрушенных пограничных застав и пунктов, объектов силовых структур и социальных объектов;

предусмотреть в республиканском бюджете Кыргызской Республики необходимые средства для финансирования мероприятий по восстановлению ущерба и оказанию помощи пострадавшим;

разработать и внести в Жогорку Кенеш соответствующие изменения в Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы»;

внести в Жогорку Кенеш законопроект об освобождении от уплаты налогов и страховых взносов, списании налоговой задолженности по процентам, финансовым санкциям субъектам экономической деятельности, осуществляющим свою деятельность в пострадавших населенных пунктах;

рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам экономической деятельности, осуществляющим свою деятельность в пострадавших населенных пунктах, отсрочки и/или рассрочки в отношении сумм налоговой задолженности и задолженности по уплате таможенных платежей, страховых взносов, без обеспечения исполнения обязанности по их уплате (без предоставления банковской гарантии, залога и поручительства) и взимания процентов за предоставление отсрочки и/или рассрочки, отсрочки по предоставлению отчетов по налогам и социальным взносам пострадавших субъектов экономической деятельности сроком до шести месяцев.

Рекомендовать органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о возможности предоставления дополнительной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим гражданам. Рекомендовать правительству совместно с Национальным банком КР, открытым акционерным обществом «Айыл Банк» и открытым акционерным обществом «РСК Банк» рассмотреть вопросы открытия льготной кредитной линии пострадавшим субъектам предпринимательства; о возможности оказания содействия в погашении кредитов, полученных в финансово-кредитных организациях пострадавшими субъектами предпринимательства и гражданами.

Государственным органам безвозмездно поручено предоставлять пострадавшим гражданам:

необходимые справки для назначения социальных выплат (пенсий, пособий, денежных компенсаций);

информационные материалы, схемы, карты, планы, инженерно-геологические данные для оперативного решения вопросов проектирования, восстановления и строительства объектов;

своевременно обеспечивать социальными выплатами (пособия, пенсии, компенсации) пострадавших граждан.

Главой комиссии является премьер-министр.

С полным текстом указа можно ознакомиться на сайте президента.