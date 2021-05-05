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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции.

Он напомнил, что первая Конституция независимого Кыргызстана, заложившая основы для формирования демократического и правового государства, была принята ровно 28 лет назад, 5 мая 1993 года. С тех пор этот день и сегодня имеет особое символическое значение в истории нашей страны.

За годы независимости наш Основной закон неоднократно подвергался изменениям и дополнениям, принимались новые редакции.

Садыр Жапаров

Глава государства отметил, что сегодня в соответствии с официальными итогами референдума будет подписан Закон Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики».

«Новая Конституция написана с учетом именно тех вызовов, которые актуальны для нашей страны, она отражает ценности, которыми мы дорожим как народ, и идеалы, к которым мы стремимся как общество.

«Уверен, что Основной закон будет успешно служить интересам нашего народа и способствовать дальнейшему эффективному развитию Кыргызстана», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, за обновленную редакцию Основного закона проголосовали 79,3 процента, против — 13,7 процента.

Явка составила 36,6 процента. Плебисцит состоялся 11 апреля, в один день с местными выборами в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192929/
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