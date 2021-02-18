Из Германии в Баткен. Глава ГКНБ встретится с жителями приграничного села Ак-Сай

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прибыл в Баткенскую область. Его в аэропорту встретил полпред в регионе Омурбек Суваналиев и местные жители.

Сразу же из аэропорта глава спецслужб направился в Ак-Сайский сельский округ.

Он намерен там встретиться с местным населением и ознакомиться с приграничными вопросами.

Напомним, на прошлой неделе таджикские военные появились вблизи села Капчыгай Ак-Сайского айыльного округа, они закрыли путь на пастбище и начали проводить работы с использованием бульдозера.

12-13 февраля в местности Чек-Добо Баткенского района пограничный наряд Кыргызстана выявил, что граждане Таджикистана занимались посадкой саженцев на неописанном участке госграницы.

Камчыбек Ташиев сегодня вернулся в Кыргызстан из Германии, где он перенес операцию на сердце.