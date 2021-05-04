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Власть

Странные решения по границам и казино. Депутат не видит работы правительства

Председатель парламентского комитета по правопорядку Наталья Никитенко считает, что конкретной работы правительства, кроме непонятных решений, она так и не увидела. Она объяснила 24.kg свою позицию.

По ее словам, у новой власти неограниченные полномочия и полет фантазии. «Но за это время мы не услышали конкретных предложений, планов по развитию страны, механизмов поднятия экономики, выхода из кризиса. Кроме жесткого прессинга бизнеса, вымогательства денег и непонятных решений по границе, мы не видим никакой работы правительства», — отметила Наталья Никитенко.

Единственным решением стало предложение открыть казино.

Наталья Никитенко

Нардеп напомнила, что у нас были казино. Бишкек буквально был игровой столицей СНГ, своего рода «Лас-Вегасом», но экономического эффекта не получили.

«Сколько человек было трудоустроено? Когда мы их закрыли, могу сказать, что страна даже не заметила экономического ущерба. Может, упал туристический поток? Нет. Он рос с каждым годом. Был взрыв безработицы? Сокращение жизненного уровня? Тоже нет. Зато был рост горя, краха бизнеса, потери имущества и денег. Были слезы, самоубийства, был расцвет проституции, грабежи и насилие. Тогда зачем мы их опять открываем? Мне кажется, чтобы отмывать криминальные деньги. Для обогащения небольшой кучки людей. Нас убеждают, что если кыргызстанец проиграет в казино (очень странная ссылка, как он там может проиграть, если ему нельзя туда заходить? То есть нельзя, но можно?), то ему должны выплатить штраф. Кто будет оплачивать? Мы знаем, что все казино во всем мире находятся под контролем криминала. Кто пойдет требовать у криминального авторитета деньги? А если кыргызстанец выиграет в казино, то что? Он должен выигрыш в тройном размере отдать казино? Или пусть оставит себе? Считаю, что открывать казино нельзя», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Нам говорят, что кыргызстанцы не смогут там играть. Простите меня, но у нас в стране не соблюдают ни одно правило, ни один закон, у нас Конституцию меняют в угоду личным интересам, мы не соблюдаем Правил дорожного движения, как мы добьемся соблюдения этого правила?

Наталья Никитенко

Инициатива легализовать казино вызвала широкий общественный резонанс. Одни поддерживают ее, другие выступают против, в том числе духовенство.

Ранее Садыр Жапаров назвал критику возможного возобновления игорной деятельности в КР черным пиаром. Позже заявил, что готов наложить вето, если общественность выступит категорически против.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192754/
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