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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Камчыбек Ташиев: Кыргызстан сохранит земли, которыми владел до конфликта

Земли, которыми владели как Кыргызстан, так и Таджикистан до начала конфликта, сохраняются за каждой из стран. Об этом накануне, отвечая на вопросы журналистов, сообщил глава ГКНБ КР, сопредседатель межправительственной комиссии по приграничным вопросам Камчыбек Ташиев.

По его словам, такая договоренность достигнута во время переговоров — каждая из двух стран оставляет за собой участки, которыми владела до начала конфликта.

Отвод войск от границы продолжается. Отметим, вторые сутки в приграничных зонах страны сохраняется стабильность.

Конфликт на границе начался 28 апреля. В нем участвовали местные жители, армейские подразделения и тяжелая техника. О перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 179 кыргызстанцев, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 10 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских селах разрушили 78 домов, две школы и другие объекты. Пострадали погранзаставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожар уничтожил более 10 домов.

По конфликту Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192653/
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