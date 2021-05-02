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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Правительство полностью восстановит школы, дороги и дома

Премьер-министр Улукбек Марипов навестил раненых и пострадавших в ходе военной агрессии на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области, которые лечатся в БНИЦТиО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер побеседовал с пострадавшими, получившими ранения разной степени тяжести, и рассказал о принимаемых мерах по решению приграничных вопросов и деэскалации конфликта.

«Кабмин рассматривает вопрос присвоения Баткену особого статуса. Сейчас главное — это приложить все усилия для сохранения единства и солидарности, не допуская усугубления конфликта. Кыргызский народ всегда был сильным духом, благодаря сплоченности и единству нам удастся сообща пережить эти трудные времена», — сказал он.

Руководство страны окажет всю необходимую помощь пострадавшим, восстановит дороги, школы, разрушенные жилые дома граждан.

Улукбек Марипов

Чиновник пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а врачей и медицинский персонал попросил быть внимательными к ним.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192599/
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