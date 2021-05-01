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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Решать конфликт с позиции силы — неприемлемо — эксперт

Российский аналитик Никита Мендкович, комментируя 24.kg вооруженное противостояние на кыргызско-таджикской границе, заявил, что военного решения у этого конфликта быть не может.

По его словам, обострять еще больше ситуацию и доводить ее до войны будет нечестно, прежде всего, по отношению к собственному народу. Причем это касается как Кыргызстана, так и Таджикистана.

«Иначе эти моменты не отрегулировать. Действительно, эскалация за весь этот период приняла наиболее острый формат, и если стороны не смогут договориться сами, то всегда можно прибегнуть к помощи России. Уверен, что Москва не откажется предоставить площадку. Как миротворческие силы ОДКБ», — отметил Никита Мендкович.

Я не могу поручиться за позицию Душанбе, но решать приграничную проблему с позиции силы для данной ситуации просто неприемлемо. 

Никита Мендкович

Напомним, митингующие перед Домом правительства в Бишкеке потребовали выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192519/
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