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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Начались переговоры правительственных делегаций по делимитации границы

В Баткенской области начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, делегацию Кыргызстана возглавляет председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, Таджикистана — глава ГКНБ Саймумин Ятимов.

«В ходе переговоров стороны обсудят сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе», — отметили в правительстве.

В кабмине напомнили, что договоренность о проведении данной встречи была достигнута по итогам телефонного разговора глав двух государств.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192504/
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