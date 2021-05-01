Местные выборы. Итоги голосования на пяти участках признаны недействительными

Бишкекская ТИК признала недействительными итоги голосования на пяти избирательных участках столицы. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

В процессе проверки протоколов об итогах голосования на выборах депутатов Бишкекского городского кенеша, итоговых отчетов автоматически считывающих урн, итоговых чеков идентификации участковых избирательных комиссий установлено, что число проголосовавших избирателей превышает число идентифицированных.

«На основании этого Бишкекская ТИК пришла к выводу, что не представляется возможным с достоверностью установить итоги голосования. Поэтому результаты на избирательных участках № 1027, 1116, 1153, 1217, 1251 признаны недействительными», — говорится в сообщении.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.