Ситуация на границе. Кыргызстан должен заявить о военной агрессии

Кыргызстан должен быть заинтересован в не возобновлении военных действий, а в том, чтобы сохранить и по-настоящему реализовать договоренность о прекращении военных операций. Об этом 24.kg сообщил политолог Эмиль Джураев.

По его словам, для нас принципиально важно возвращение к той границе, которая была до этих операций. В настоящее время таджикская сторона переступила эту линию, и статуса кво сейчас нет, сказал эксперт.

Он отметил, что разговаривал с местными людьми.

Они плачут, они безоружны, но готовы сами защищать свою землю, обороняются палками и камнями. А в Таджикистане уже с уверенностью можно говорить, что не военным людям раздавали оружие. Эмиль Джураев

У политолога серьезные опасения по поводу дальнейшего развития событий. «Судя по словам жителей, нет ощущения того, что огонь прекратился и больше не возобновится. Сейчас по дипломатическим каналам нужно констатировать, что имели место военная агрессия, вторжение на территорию Кыргызстана и нанесение атак по объектам и населенным пунктам, не имеющим никакого отношения к спорным территориям. Это не просто очередной приграничный спор, а полноценная военная операция со стороны Таджикистана. И это должно возбраняться на всех уровнях. Мы живем не в то время, чтобы такие операции проделывать, а на следующий день жать друг другу руки», — подчеркнул он.

Решительные меры, по мнению Эмиля Джураева , сейчас должен принимать весь аппарат государственной власти, начиная от президента и МИД.

«Одно ясно: уповать сейчас, что военные силы больше не будут применять и отводить войска, абсолютно неоправданно. Тщетно верить в то, что президенты двух стран обменялись любезностями, нас уверили в долгосрочной дружбе. Но, судя по тому, что происходит с таджикской стороны до сих пор, никакого веса этим словам нельзя придавать, по крайней мере, это опасно для нас. Это не есть правда, что они привержены. Я не понимаю, как можно продолжать «добрососедские отношения» после того, как одна сторона провела полноценную военную операцию на нашей территории», — сказал он.

Эксперт отметил необходимость документировать, протоколировать Кыргызстаном нанесенный ущерб и предоставить этот список таджикской стороне. «Это должно быть одним из предметов дальнейших переговоров», — заметил он.

Собеседник считает, что нужно очень массивно работать в дипломатическом поле: «Правительство должно трубить на международной арене о военной интервенции на нашу территорию. То, что произошло 29 апреля, и сегодняшние отголоски — уже не приграничный конфликт, а откровенное вторжение даже не на спорную территорию Кыргызстана».

Делать это следует на площадке ООН. «Обязательно задействовать и диалог между странами Центральной Азии, ближайшими нашими соседями. Позиция же ОДКБ удивляет, что именно в те часы, когда массированно стреляли по Кыргызстану, в Душанбе как раз проходил саммит ОДКБ», — подчеркнул он.

Наверное, это сейчас для нас пустое место. Оба государства являются членами этой организации, при этом ОДКБ фактически самоустранилась. Эмиль Джураев

«ОБСЕ, ООН и международные организации, призванные способствовать миру, должны обратить серьезное внимание и вовлечься, а не ограничиваться дежурными выражениями беспокойства», — резюмировал он.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

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