Ситуация на границе. Комиссия установит количество поврежденных зданий

Специальная комиссия подготовит смету по восстановлению поврежденных во время инцидента на кыргызско-таджикской границе объектов. Об этом на брифинге сообщила министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Гульмира Абдралиева.

По ее словам, комиссия будет образована на базе представительства полпредства правительства в Баткенской области. В ее состав также войдут представители Минтранса и МЧС.

«У нас первейшая задача — установить количество поврежденных зданий и строений, после чего будет подготовлена сводная смета дальнейшей работы по восстановлению и строительству», — сказала чиновница.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.