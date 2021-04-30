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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Евросоюз приветствует договоренности о прекращении огня

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Разговор касался ситуации на кыргызско-таджикской границе. Руслан Казакбаев сообщил о достижении сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров. Он также информировал о ходе событий 29 апреля 2021 года и текущем положении дел в приграничных районах Кыргызстана. Чиновник подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям.

«Спецпредставитель Петер Буриан приветствовал договоренности между сторонами о прекращении огня и подписание протокола по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. При этом особо отметил вклад кыргызской стороны в перевод ситуации в мирное русло. Посол Буриан выразил готовность Европейского союза оказать техническую помощь кыргызской стороне в рамках существующих региональных и двусторонних программ», — говорится в сообщении.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192329/
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