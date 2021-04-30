Инцидент на границе. Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке госграницы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Вся страна скорбит вместе с кыргызстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения. Со стороны государства всем пострадавшим будет оказана всемерная поддержка», — отметил Садыр Жапаров.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.