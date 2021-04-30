12:13
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Садыр Жапаров выразил соболезнования семьям погибших

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе событий на кыргызско-таджикском участке госграницы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Вся страна скорбит вместе с кыргызстанцами, потерявшими своих близких в ходе последних приграничных событий в Баткенской области. Желаю скорейшего выздоровления гражданам, получившим ранения. Со стороны государства всем пострадавшим будет оказана всемерная поддержка», — отметил Садыр Жапаров.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192252/
просмотров: 1116
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
Аппарат правительства перечислит однодневную зарплату в помощь баткенцам
Инцидент на границе. Артем Новиков навестил пострадавших в Баткенской больнице
Ситуация на границе стабилизировалась и находится под контролем президента
Приграничные территории Баткенской области бесперебойно обеспечивают ГСМ
Ситуация на границе. В Лейлекском районе стрельба продолжается
Ситуация на границе. Число пострадавших увеличилось до 96 человек
Инцидент на границе. Среди погибших есть военнослужащий из Кыргызстана
Инцидент на границе. Митингующие в поддержку баткенцев разошлись
Инцидент на границе. В Совбезе опровергли информацию о захвате сел
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Это фантазии. В&nbsp;графике Садыра Жапарова нет интервью о&nbsp;лечении аконитом Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом
Бизнес
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
30 апреля, пятница
12:00
Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения новыми штаммами Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения н...
11:59
Ситуация на границе. Трое военнослужащих Погранслужбы Кыргызстана погибли
11:51
Ситуация на границе. Дома, заправки, школа, магазины: что еще сожгли
11:48
В Иссык-Атинском районе в реке обнаружили тело восьмилетнего мальчика
11:47
Ситуация на границе. Из приграничных сел перемещены 2 тысячи 726 человек