Инцидент на границе. Депутаты парламента поедут в Баткенскую область

Ожидается, что завтра несколько депутатов направятся в Баткенскую область. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что по итогам заседания по ситуации на границе нардепы выразили готовность принять незамедлительные меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области на законодательном уровне. В ходе заседания обсуждался также вопрос оказания помощи соотечественникам, проживающим в приграничной зоне.

«Некоторые депутаты сказали, что поедут в Баткен. Но мы решили не просить места в военных самолетах, а ехать самостоятельно. На борту будут военнослужащие и врачи. Мы также говорили, что парламентарии и политические силы должны работать вместе во имя государственности, не усугубляя ситуацию, не мешая местным властям. Держимся подальше от провокаций и только помогаем», — поделился итогами заседания депутат Жанар Акаев.

О том, кто конкретно отправится в зону конфликта, пока неизвестно.