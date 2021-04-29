Инцидент на границе. Депутаты парламента поедут в Баткенскую область

Ожидается, что завтра несколько депутатов направятся в Баткенскую область. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Отмечается, что по итогам заседания по ситуации на границе нардепы выразили готовность принять незамедлительные меры для разрешения сложившейся ситуации в Баткенской области на законодательном уровне. В ходе заседания обсуждался также вопрос оказания помощи соотечественникам, проживающим в приграничной зоне.
«Некоторые депутаты сказали, что поедут в Баткен. Но мы решили не просить места в военных самолетах, а ехать самостоятельно. На борту будут военнослужащие и врачи. Мы также говорили, что парламентарии и политические силы должны работать вместе во имя государственности, не усугубляя ситуацию, не мешая местным властям. Держимся подальше от провокаций и только помогаем», — поделился итогами заседания депутат Жанар Акаев.
О том, кто конкретно отправится в зону конфликта, пока неизвестно.
Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.