Таалай Байтереков: Руководителей IT-предприятий уволили за неэффективную работу

«Руководители четырех IT-предприятий уволены в связи с неэффективным управлением госкомпанией», — заявил сегодня на брифинге заведующий отделом цифровой трансформации аппарата правительства Таалай Байтереков.

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По его словам, предприятия созданы три года назад. Все это время на их содержание выделялись государственные средства. Но до сих пор ни одна из компаний не вышла в прибыль. Это и считается неэффективным управлением.

«Госпредприятие должно зарабатывать деньги и на них содержать свой персонал. А 50 процентов полученной выручки ГП должно перечислять в бюджет. На сегодня все четыре предприятия дотируются. Мы считаем это неэффективным управлением. Предприятия занимались написанием информационных систем, таких как портал госуслуг, в области здравоохранения и образования, поддержанием системы межведомственного взаимодействия под брендом «Тундук», — рассказал Таалай Байтереков.

«Зарабатывать такие компании могут с помощью оказания услуг бизнесу по предоставлению сервиса либо писать программы и продавать их на рынке информационных технологий. Но ни того, ни другого не сделано. На протяжении трех лет они финансировались из республиканского бюджета. И, скорее всего, не пытались зарабатывать. В этом году они тоже просили порядка 150 миллионов сомов на содержание этих госпредприятий. При этом штатная численность в каждом не превышает 25-30 человек. Из них не больше шести-семи программистов, а остальные сотрудники — административный персонал», — заключил он.