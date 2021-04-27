Депутат парламента предлагает поменять закон о СЭЗ и Налоговый кодекс

Депутат парламента Эмиль Токтошев предлагает внести поправки в закон, регулирующий деятельность свободных экономических зон, и Налоговый кодекс.

По словам автора, это необходимо, поскольку пандемия коронавируса привела к остановке производства или снижению его объемов на промышленных предприятиях. В итоге на СЭЗ были сокращены 535 рабочих мест, а спад общего объема реализации произведенной продукции составил более 930 миллионов сомов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«В Налоговый кодекс изменения предусматривают освобождение от НДС товаров, произведенных в СЭЗ, при их ввозе в Кыргызстан, кроме того, следует исключить из понятийной части импорт товаров, произведенных в СЭЗ. Это позволит привлечь новых инвесторов и поддержать субъекты СЭЗ независимо от периода регистрации, а также создать и сохранить объемы производства и рабочие места», — сказал Эмиль Токтошев.

В целях создания благоприятных условий для деятельности субъектов СЭЗ в Кыргызстане предлагается:

установить оплату субъектам СЭЗ в размере от 1 до 6 процентов от стоимости товаров, работ и услуг при их вывозе с территории СЭЗ;

установить отчисления от генеральных дирекций СЭЗ в республиканский бюджет и местные бюджеты в размере: 50 процентов — в республиканский бюджет и 0,1 процента — в местный бюджет. Остальная сумма остается в казне свободной экономической зоны.

Нардеп отметил, что необходимо предусмотреть нулевую ставку НДС на товары, произведенные на территории СЭЗ, при их вывозе как в Кыргызстан, так и на территорию других государств — членов ЕАЭС.

Подобная практика ведения деятельности СЭЗ с оплатой единого «корпоративного сбора» от субъекта СЭЗ и освобождением его производства от налогов применяется в Казахстане, Турции и ОАЭ. Устанавливается срок действия таких преференций не менее 10 лет.