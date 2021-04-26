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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Учитывая традиции. Генпрокурор считает наказание за секс с малолетними суровым

В Бишкеке проходит совещание рабочей группы по совершенствованию уголовного законодательства.

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев отметил, что в Кыргызстане действия сексуального характера в отношении подростков, не достигших 16-летнего возраста, в большинстве выявляются только в роддомах, когда беременные девочки туда поступают.

«В частности, все выясняется, когда девочка рожает. В итоге оказывается, что она построила семью и живет с молодым человеком. После этого следствие дает юридическую оценку супругу девушки. За это следует наказание от 7 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы. В тот же момент, я считаю, необходимо принимать во внимание наш менталитет и традиции», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191572/
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