Референдум по Конституции. Бишкекская ТИК утвердила итоги голосования

Бишкекская территориальная избирательная комиссия утвердила итоги голосования на референдуме (всенародного голосования). Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, решение принято накануне на заседании БТИК. «Территориальная избирательная комиссия рассмотрела все жалобы и заявления, поступившие к ним, и утвердила итоги всенародного голосования», — отметили в ЦИК.

В столице всего на референдуме проголосовали 130 тысяч 215 избирателей, из них за — 78 тысяч 854, против — 46 тысяч 996. На избирательных участках за пределами Кыргызстана проголосовали 3 тысячи 168 избирателей, из них за — 2 тысячи 484, против — 668.

В Кыргызстане 11 апреля прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента кыргызстанцев, пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.