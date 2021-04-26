13:27
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по Конституции. Бишкекская ТИК утвердила итоги голосования

Бишкекская территориальная избирательная комиссия утвердила итоги голосования на референдуме (всенародного голосования). Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

По ее данным, решение принято накануне на заседании БТИК. «Территориальная избирательная комиссия рассмотрела все жалобы и заявления, поступившие к ним, и утвердила итоги всенародного голосования», — отметили в ЦИК.

В столице всего на референдуме проголосовали 130 тысяч 215 избирателей, из них за — 78 тысяч 854, против — 46 тысяч 996. На избирательных участках за пределами Кыргызстана проголосовали 3 тысячи 168 избирателей, из них за — 2 тысячи 484, против — 668.

В Кыргызстане 11 апреля прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента кыргызстанцев, пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191523/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги референдума. 50 территориальных участковых комиссий сдали в ЦИК протоколы
Расходы на референдум. Что можно было построить на эти деньги
Итоги референдума. При пересчете голосов данные УИК подтвердились
Итоги референдума. На некоторых участках в Бишкеке будет пересчет
Больше половины читателей 24.kg недовольны результатами выборов и референдума
Как кыргызстанцы на референдум ходят. Активность с каждым годом все ниже
Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Итоги референдума. В ЦИК объяснили, почему на некоторых участках разнятся данные
Референдум. В ЦИК не смогли объяснить сомнительные данные по явке избирателей
Референдум. Опубликованы протоколы голосования с признаками фальсификации
Популярные новости
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 апреля
Адинай Марипова назначена помощником президента на&nbsp;общественных началах Адинай Марипова назначена помощником президента на общественных началах
Бизнес
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
26 апреля, понедельник
13:22
Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Налоговой службы Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Нало...
13:18
В Джалал-Абаде грузовая машина столкнулась с поездом
13:17
Когда делать прививку от коронавируса, если есть антитела: ответ специалиста
13:14
Генпрокурор заявил о возможном создании следственного департамента
13:06
В Чолпон-Ате прошел Кубок Азиатского Барса по тхэквон-до ITF